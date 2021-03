Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : rejet de la proposition de Suez Cercle Finance • 22/03/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Réagissant rapidement à l'annonce de Suez sur l'offre 'ferme et engageante' qu'il a reçue et acceptée de la part du consortium Ardian-GIP, Veolia a indiqué ne pas être intéressé par sa proposition de négociation. Le groupe de services aux collectivités confirme qu'il ne vendra pas ni n'échangera sa participation de 29,9% au capital de Suez, et que l'OPA qu'il a déposée 'demeure irrévocable même après l'activation de l'entité néerlandaise'. Pour rappel, l'offre reçue par Suez prévoit l'acquisition par le consortium Ardian-GIP d'une grande partie de ses activités, pour un prix représentant une valeur d'entreprise de 15,8 milliards d'euros soit l'équivalent d'une valorisation de 20 euros par action.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris 0.00%