(CercleFinance.com) - Véolia refranchit en force (avec du volume) l'ex plancher des 22E du 27 janvier et peut viser le retracement de la triple resistance annuelle du 28/01, 24/02, 18/03.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.25%