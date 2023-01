Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Veolia: reconduction du contrat avec BIO-UV Group information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 11:18

(CercleFinance.com) - BIO-UV Group, un spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, a annoncé mercredi la poursuite de son partenariat stratégique et commercial avec Veolia Water Technologies & Solutions.



Aux termes de l'accord, BIO-UV continuera à fournir jusqu'en 2025 ses technologies de traitement de l'eau, ainsi que des services associés, à la filiale de récupération, de traitement et de réutilisation de l'eau de Veolia.



L'accord comprend la poursuite de la fabrication des générateurs d'ozone Ozonia et la fourniture de solutions de désinfection à l'UV et l'ozone sous la marque triogen.



BIO-UV rappelle que la reconduction de ce contrat commercial et du contrat de licence associé s'inscrit dans le cadre de son acquisition de la société triogen, conclue en septembre 2019.