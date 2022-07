Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : rechute de -5% vers 22,65E information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 15:11









(CercleFinance.com) - Après avoir plafonné sous 24,3E (ex-fixing d'ouverture du 8 mars) Véolia rechute de -5% vers 22,65E : les prochains supports ne sont autres que le palier des 22,5E du 14 juillet, puis le 'plus bas' annuel des 22,2E du 5 juillet dernier.

En cas d'enfoncement, Véolia pourrait rechuter sur 20,88E, le plancher du 25 mars 2021.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -3.23%