Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: rachat partiel des OCEANE 2025 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce avoir racheté avec succès une partie de ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 1er janvier 2025 (OCEANE 2025).



A la clôture d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, le groupe a accepté le rachat de 11.971.503 OCEANE 2025 pour un montant nominal agrégé d'environ 364 millions d'euros, soit environ 52% du nombre agrégé des titres initialement émis.



Le prix unitaire de rachat a été fixé à 31,44 euros et le règlement-livraison est prévu le 9 août. Les OCEANE 2025 acquises par Veolia dans le cadre de l'opération seront annulées dans les conditions prévues par leurs modalités.





Valeurs associées VEOLIA 26,92 EUR Euronext Paris -4,91%