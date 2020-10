Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : rachat des parts d'Engie dans Suez Cercle Finance • 06/10/2020 à 07:09









(CercleFinance.com) - Veolia fait part de la décision d'Engie de répondre favorablement à son offre de rachat d'une participation de 29,9% dans Suez pour un prix de 18 euros par action, soit une prime de 75% par rapport au cours non-affecté du 30 juillet, payé immédiatement en numéraire. Conformément aux engagements pris, il confirme son intention de déposer une offre publique d'acquisition volontaire sur le solde du capital de Suez afin de parachever le rapprochement des deux entreprises, offre qui sera au même prix que celui payé à Engie. Le dépôt de cette offre interviendra au plus tard lors de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, notamment en matière de concurrence, dans les 12 à 18 mois, Veolia se réservant la possibilité de la déposer à tout moment avant ces autorisations.

