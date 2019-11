Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : pullback sous 22,9E Cercle Finance • 19/11/2019 à 16:03









(CercleFinance.com) - Véolia amorce pullback sous 22,9E après avoir culminé vers 23,25E et échoué à retracer la résistance des 23,4E. Prochain support en vue vers 22,6E puis 22,23E.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.48%