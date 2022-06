Veolia propose la cession des activités de déchets de Suez auRoyaume-Uni

(AOF) - Pour satisfaire la Competition & Markets Authority (CMA) britannique, Veolia propose la cession de l’intégralité des activités de déchets de Suez dans le pays. "Cette décision radicale est de nature à répondre efficacement à l’intransigeance de la CMA, dont Veolia conteste l’analyse des marchés concernés et déplore l’absence de partage des enjeux liés à nos secteurs d’activité", indique le numéro un mondial des services à l'environnement.

Veolia dit regretter le fait que l'analyse de la CMA ne lui permette pas de réaliser le plein potentiel de la transformation écologique au Royaume-Uni.

Cependant ajoute le groupe français, "elle n'affecte en rien la portée globale du projet porté par Veolia, dont la capacité de création de valeur reste intacte".

Et d'ajouter : "Ces cessions permettront en revanche de dégager une importante capacité à financer de nouveaux développements, notamment dans le secteur de l'énergie, ce qui permettra au groupe de retrouver un portefeuille d'activités équilibré entre l'eau, l'énergie et les déchets".

"Cette cession permettra également de désendetter le groupe plus rapidement, laissant à l'approche de la fin d'Impact 2023 un Veolia plus agile que jamais, et offrant ainsi de larges marges de manoeuvre financières à l'entame d'un nouveau programme stratégique qui placera l'innovation au centre de son modèle de croissance pour l'avenir", conclut Veolia.

Points-clés

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1853 ;

- Activité de 28 Md€, répartie entre la gestion de l’eau pour 38 %, la gestion des déchets pour 39 % et les services énergétiques ;

- Montée régulière de l’activité à l’international : 21 % en France, 38 % dans le reste de l’Europe, 25% dans le reste du monde et le reste dans le « Global business » -activité de services aux grandes entreprises ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des 3 métiers du groupe dans une logique d’usage et de valorisation via l’économie circulaire ;

- Capital ouvert non « opéable » (4,5 % du capital pour la Caisse des Dépôts et 4,1 % pour les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par le directeur général Antoine Frérot qui, le 1 er juillet, cèdera sa fonction de direction général à Estelle Brachlianoff ;

- Bilan solide après par l’augmentation de capital de 2021 avec une dette nette ramenée à 9,5 Md€ face à 16,5 Md€ de capitaux propres, et des disponibilités supérieures à 15 Md€ qui seront renforcées en 2022 par les cessions dans l’eau municipale et le déchet en France et dans les activités de l’eau à l’international.

Enjeux

- Stratégie Impact 2023 « être l'entreprise de référence de la transition écologique » : croissance des activités différenciantes : traitement des déchets dangereux, dépollution des sols et eaux industrielles, efficacité énergétique des industries et des bâtiments, recyclage des plastiques, valorisation des biodéchets, offres d’écologie industrielle (boucles d’économie circulaire, mutualisation d’utilités...) / réinvention digitale des métiers traditionnels -eau, déchets, réseaux d'énergie / croissance solide des revenus, 1 Md€ d'économies de coûts sur 4 ans, ratio de dette inférieur à 3 sur la période et dividende 2023 de 1,30 € ;

- Stratégie d’innovation fondée sur 3 piliers : coordination par le centre de R&D VERI organisé en 5 départements –biosystèmes, environnement & santé, génie des procédés, innovation numérique et support industriel / open innovation Via Veolia axée sur les réponses innovantes à des besoins précis / réseau mondial de partage d’informations avec 200 chercheurs et 200 partenariats et « Open Playground de co-construction des solutions écologiques ;

- Stratégie environnementale 2020-2023 : réduction des émissions de CO2 par suppression des centrales à charbon en Europe d’ici 2030 / GreenPath, plateforme interne d’évaluation des empreintes environnementales des solutions / hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Exécution du partenariat avec l’Arabie saoudite dans les métiers de l’eau et le traitement des déchets ;

- Retombées de la diversification dans le démantèlement des centrales nucléaires, le biométhane, le traitement des déchets, aux Etats-Unis et en Russie (1,5 % des revenus).

Défis

- Impact favorable de l’inflation des matières premières dans les branches énergie, plastiques, papiers-cartons et métaux recyclés ;

- Risques liés à la guerre Russie-Ukraine : 0,3 % des revenus dans la zone (activités de gestion de déchets et d’eau en Ukraine et Russie) mais étude par la municipalité de Montréal des engagements du groupe en Russie ;

- Objectif 2022 d’une « solide croissance du chiffre d’affaires –vers 37 Md€ avec l’intégration de Suez, d’une hausse de 4 à 6 % du bénéfice d’exploitation, d’un résultat net autour de 1,1 Md€, d’un effet de levier de la dette de 3 et d’un dividende en croissance avec celle du bénéfice par action, soit 40 %.

Une gestion des déchets aux forts enjeux

350 millions de tonnes de déchets sont générés annuellement en France. Si 66% sont recyclés, les taux varient selon la nature du déchet. Ainsi seuls 21% des plastiques le sont. Afin de renforcer l'économie circulaire, l'Etat soutient massivement la R&D dans le cadre de la stratégie 3R (« Recyclabilité, Recyclage et Réincorporation des matériaux »). Une enveloppe de 370 millions d'euros va y être consacrée. Concernant les déchets dangereux, cette activité est très rentable. En France, les capacités de stockage et de traitement sont tendues comparées aux besoins annuels.