Veolia: progression de l'EBITDA au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Veolia dévoile un résultat net courant part du groupe de 528 millions d'euros au titre du premier semestre 2022, et un EBITDA de 2,95 milliards, en progression de 6,1% à périmètre et change constants par rapport à l'ensemble combiné Veolia-Suez un an auparavant.



A 20,2 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 46,2% à change constant du fait de l'intégration des activités de Suez et d'une croissance organique de 14,4%. Par rapport au 30 juin 2021 combiné, il s'est accru de 12,9% à périmètre et change constants.



'Ces très bons résultats, qui ont également bénéficié de la poursuite du pilotage strict de nos dépenses, permettent de confirmer pleinement nos objectifs pour 2022', ajoute Estelle Brachlianoff, la directrice générale du groupe de services aux collectivités.





