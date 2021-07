Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : production de microalgues avec TotalEnergies Cercle Finance • 06/07/2021 à 08:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Veolia s'associent pour accélérer le développement de la production de microalgues à partir de CO2. Les deux partenaires visent à terme la production de biocarburants. Veolia apporte ainsi son expertise dans la filière de l'eau pour optimiser la gestion du milieu aquatique des cultures, la valorisation de la biomasse algale comme solution efficace de captage du CO2. TotalEnergies apporte son savoir-faire dans la biomasse, le raffinage et la production de biocarburants avancés, les technologies de captage et de valorisation du CO2.

