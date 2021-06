Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : prix rehaussé pour l'OPA sur Suez Cercle Finance • 30/06/2021 à 09:20









(CercleFinance.com) - Veolia et Suez annoncent que le consortium constitué de Meridiam, GIP et CDC/CNP Assurances leur a remis sa promesse d'achat engageante finale pour le rachat du nouveau Suez pour une valeur d'entreprise de 10,4 milliards d'euros. Cette valorisation intègre un complément de prix potentiel de 300 millions à verser à l'issue de l'exercice 2021. Tous les engagements du consortium de maintien de l'emploi et des acquis sociaux ont été confirmés, ainsi que ceux relatifs à la durée de détention. Cette offre, approuvée par les conseils d'administration de Suez et de Veolia, a permis à Veolia de relever le prix de son offre publique d'achat visant les actions Suez à 20,5 euros par action (coupon attaché), OPA que le conseil de Suez recommande donc à ses actionnaires.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.35%