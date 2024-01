Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: présente 'Deep Dive Energy' à Londres information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 12:25









(CercleFinance.com) - Veolia a dévoilé son innovation dans le domaine du 'vehicle-to-grid' (V2G) à l'occasion de son événement “Deep Dive Energy” à Londres,



Cette solution va permettre aux camions de collecte de déchets d'alimenter les foyers britanniques en énergie, en réinjectant dans le réseau l'énergie stockée dans leurs batteries.



Veolia opère la plus importante flotte de collecte de déchets au Royaume-Uni et ambitionne d'électrifier entièrement ses 1 800 véhicules dans le pays d'ici à 2040.



Cette réalisation permettra au Groupe de mettre à disposition du réseau près de 200 MW de flexibilité électrique par jour, soit l'équivalent des besoins en énergie de 150 000 foyers lors des pics de consommation en soirée.



' Les batteries des véhicules électriques ont un rôle à jouer car elles peuvent non seulement se recharger à partir du réseau électrique, mais aussi renvoyer l'énergie stockée dans leurs batteries vers le réseau grâce à la technologie V2G ' indique le groupe.



Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia a déclaré : ' En permettant aux véhicules électriques de devenir des acteurs actifs du réseau électrique, nous exploitons leur potentiel pour équilibrer l'offre et la demande d'énergie, réduire les émissions de carbone et promouvoir les énergies renouvelables.”



Gavin Graveson, Vice-président exécutif de Veolia Europe du Nord a déclaré : “ Les innovations en matière de flexibilité comme celle-ci peuvent révolutionner la façon dont nous gérons notre consommation d'énergie et représentent une occasion unique de réduire les coûts et les émissions de carbone”.





