(CercleFinance.com) - Véolia prend +2%, surmonte les 24,75E, grimpe vers 25,35E, son nouveau zénith annuel. La dernière fluctuation entre 21,5 et 23,5E induisait un objectif de 25,5E qui est quasiment validé.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +0.72%