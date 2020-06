Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : placement obligataire pour 500 millions d'euros Cercle Finance • 09/06/2020 à 07:10









(CercleFinance.com) - Veolia indique avoir placé 500 millions d'euros d'obligations à échéance janvier 2032, portant un coupon de 0,80%, avec un taux de sursouscription supérieur à huit qui a permis un pricing final inférieur de 10 points de base au marché secondaire. Les produits de l'émission obligataire serviront aux besoins de financement généraux du groupe français de services aux collectivités, et notamment à l'anticipation des tombées obligataires de fin 2020 et début 2021.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%