Veolia : placement obligataire largement sursouscrit

(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d'euros d'obligation à échéance janvier 2031, avec un taux de sursouscription proche de cinq. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 0,664%. La sursouscription a permis d'améliorer substantiellement le niveau d'émission et d'obtenir un pricing final meilleur que le marché secondaire. Les produits serviront aux besoins de financement généraux, dont l'anticipation des tombées obligataires de fin 2020. 'Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs, leur diversité (plus de 160 ordres en provenance d'Europe et d'Asie) et les bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière', juge-t-il.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%