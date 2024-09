Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: placement d'obligations à échéance 2034 information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce avoir profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d'euros d'obligations à échéance septembre 2034, des obligations émises au pair et portant un coupon de 3,571%.



Ce placement marque le retour de Veolia sur le marché de la dette senior, plus de trois ans après la dernière opération similaire. Un haut niveau de sursouscription a permis au groupe d'obtenir une opération dénuée de prime de nouvelle émission.



'Cette opération démontre une fois de plus la confiance de la communauté financière dans la performance et le potentiel de Veolia', commente sa DG Estelle Brachlianoff, ajoutant qu'elle permet d'optimiser la gestion de la dette.





Valeurs associées VEOLIA 29,84 EUR Euronext Paris -0,33%