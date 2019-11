Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : partenariat avec Reckitt Benckiser pour le recyclage Cercle Finance • 13/11/2019 à 10:12









(CercleFinance.com) - Reckitt Benckiser (RB) et Veolia ont annoncé la signature d'un partenariat pour favoriser la transition vers une économie circulaire du plastique, RB visant 100% de ses emballages plastique recyclables et constitués d'au moins 25% de matières recyclées d'ici 2025. La collaboration entre les deux groupes a démarré il y a deux ans. Le premier produit issu de ce partenariat est le nouvel emballage de Finish Quantum qui contient désormais 30% de plastique recyclé. Une équipe de 20 experts de RB et de Veolia s'emploie également à développer des systèmes améliorés de collecte de déchets, à oeuvrer pour faire évoluer les comportements afin d'améliorer les habitudes de tri des consommateurs et à améliorer le recyclage des ménages.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -0.22%