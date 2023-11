Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: opération de refinancement d'obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Profitant du bon accueil à ses trimestriels la semaine dernière et d'une fenêtre de marché favorable, Veolia annonce avoir procédé à l'émission de 600 millions d'euros d'obligations hybrides et racheter la souche hybride Perp NC24 de même montant.



Cette opération, visant à anticiper le refinancement d'une souche hybride prévu en janvier 2024, prend la forme d'une émission de titres super subordonnés à durée indéterminée à 6% avec une première reset date en février 2029.



Une forte demande, avec un carnet d'ordres de 3,4 milliards d'euros, a permis à Veolia d'améliorer substantiellement les conditions de l'émission, et d'atteindre ainsi une prime de nouvelle émission négative par rapport à la juste valeur estimée par le marché secondaire.





