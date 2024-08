Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: offre de rachat sur les Océanes à échéance 2025 information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 09:33









(CercleFinance.com) - Veolia a annoncé vendredi le lancement d'une offre de rachat en numéraire de ses obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) à échéance janvier 2025 pour un montant d'environ 550 millions d'euros.



Le groupe de services à l'environnement - qui précise que l'opération se fera dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé - dit se réserver le droit d'augmenter ce montant jusqu'à la totalité du montant nominal des Océanes 2025 en circulation.



A la clôture des marchés hier, le montant agrégé en principal des Océanes représentant près de 700 millions d'euros.



Le prix unitaire initial de rachat des obligations sera compris entre 31,35 euros et 31,58 euros, un prix qui sera ajusté en fonction du cours moyen pondéré par les volumes des actions de la société



La publication des résultats de la procédure est prévue aujourd'hui.





Valeurs associées VEOLIA 28,27 EUR Euronext Paris +0,35%