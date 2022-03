Veolia: Oddo confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 18/03/2022 à 10:07

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Veolia, avec un objectif de cours inchangé de 43,4 euros.



Le bureau d'analyses met en avant les résultats 2021 ressortis 'au-dessus des attentes', et estime que Veolia est 'bien paré pour aborder 2022, l'an 1 du nouveau Veolia' et capter les opportunités de la transition écologique.



Selon Oddo, 'la trajectoire inflationniste de l'économie est fondamentalement favorable à Veolia (ancien et nouveau périmètre)'.



Par ailleurs, Veolia a confirmé que ses activités en Russie et Ukraine représentaient 120 ME de chiffre d'affaires et moins de 0.5% des capitaux employés



'Rappelons que pour 2022, notre estimation du RNpg récurrent ressortait déjà à 1 086 ME en ligne avec la guidance de l'ordre de 1.1 MdE',