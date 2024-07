Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: objectifs climatiques validés par la SBTi information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir franchi une nouvelle étape significative dans sa stratégie climat en obtenant la validation de ses objectifs par l'initiative Science Based Targets (SBTi), l'organisme international de référence dans ce domaine.



'La SBTi a notamment salué l'objectif net-zero du groupe, reconnu comme le plus ambitieux parmi ceux qu'elle suit', souligne le groupe de services aux collectivités, rappelant aussi avoir reçu une validation de la part de Moody's.



Première entreprise à obtenir une double validation de ses engagements climatiques par deux agences internationales de premier plan, Veolia affirme en outre avoir effacé 13,8 millions de tonnes d'émissions en 2023 pour ses clients qui font partie du scope 4.





Valeurs associées VEOLIA 29,27 EUR Euronext Paris +1,28%