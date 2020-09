Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia ne prolongera pas son offre à Engie pour Suez, dit Frérot Reuters • 23/09/2020 à 12:25









PARIS, 23 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA ne prolongera pas son offre à Engie ENGIE.PA sur l'essentiel de sa participation dans Suez SEVI.PA au-delà du 30 septembre et il y a au contraire urgence à conclure pour mettre fin aux cessions engagées par ce dernier, a déclaré mercredi son PDG Antoine Frérot. "Non je ne repousserai pas la date de validité de mon offre", a dit Antoine Frérot devant des députés. "Il y a urgence à arrêter cette politique de la terre brûlée." (Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.75% SUEZ Euronext Paris -0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.57%