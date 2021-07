Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : Moody's confirme la note 'Baa1', perspective stable Cercle Finance • 12/07/2021 à 12:06









(CercleFinance.com) - Moody's Investors Service a annoncé vendredi confirmer la note à long terme 'Baa1' attribuée à Veolia, ainsi que sa perspective 'stable', suite à l'officialisation du projet de rachat de Suez. Dans son communiqué, Moody's déclare s'attendre à ce que Veolia prenne les décisions adaptées afin de protéger la qualité de son crédit. L'agence de notation déclare notamment anticiper une augmentation de capital et des cessions d'actifs devant permettre que l'acquisition ne pénalise pas sa position de capital. La note à court terme 'Prime-2' sur le papier commercial du groupe a également été confirmée.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.76%