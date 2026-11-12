Veolia mise sur le Grand Est pour sécuriser l'approvisionnement européen en métaux stratégiques

Veolia ouvre la voie avec un projet inédit pour reconquérir la souveraineté européenne dans le domaine des métaux stratégiques. Le groupe lance un projet pionnier en région Grand Est, en présence d'Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia, de Stéphane Séjourné, vice-président exécutif de la Commission européenne, chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle, et de Franck Leroy, président de la Région Grand Est.

Un gisement d'un milliard d'euros convoité hors d'Europe

La récupération de métaux stratégiques, comme le nickel et le cobalt, est un enjeu majeur de compétitivité et de souveraineté pour l'Europe pour réduire sa dépendance aux importations et ne pas laisser partir ses ressources précieuses à l'étranger. Aujourd'hui, la concurrence extra-européenne entraîne une exportation massive de la black mass vers l'Asie. Or, d'ici cinq ans, près de 700 000 tonnes de batteries devraient être recyclées en Europe, représentant plus d'un milliard d'euros de métaux valorisables.

Guidé par cette vision, Veolia a fait sortir de terre ce premier projet européen équipé de technologies propriétaires d'hydrométallurgie pour traiter les flux de black mass provenant d'Europe (de France, Royaume-Uni et Suisse à date). Le procédé innovant permet de démanteler les batteries, de séparer efficacement la black mass et, in fine, d'en extraire le cobalt, le nickel et le cuivre. Ces métaux sont ensuite redistribués sur le marché européen de l'automobile, du bâtiment ou encore de la défense. Chaque année le site pourra recycler près de 7000 tonnes de black mass, soit l'équivalent de 20 000 tonnes de batteries.

Une stratégie de déploiement paneuropéenne

Pionnier dans le domaine, Veolia poursuit avec détermination ses efforts pour bâtir une filière européenne de recyclage des batteries. Plusieurs projets dédiés au démantèlement des batteries, et complémentaires aux activités de traitement de cette unité de pointe, située en aval de la chaîne de valeur, sont en cours de déploiement au Royaume-Uni, en Belgique et en Slovénie.

Un appel à un cadre réglementaire européen protecteur

Le soutien de l'Europe est vital pour garantir un approvisionnement européen en métaux stratégiques. Il est également clé de développer un modèle d'industrie circulaire en accompagnant l'implantation d'unités à même de réincorporer les métaux recyclés. Cela nécessite, dès à présent, la mise en place d'un cadre réglementaire et économique à l'échelle de l'Europe.