Veolia: le titre recule, un analyste abaisse sa cible

(CercleFinance.com) - Veolia cède près de 3% à Paris, pénalisé par une analyse de Berenberg qui a ramené jeudi son objectif de cours sur le titre de 39 à 36,5 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier estime que le cours de l'action du géant des services à l'environnement tient compte d'un point de vue trop pessimiste des investisseurs concernant son exposition au ralentissement économique.



Le niveau actuel du cours de Bourse sous-évalue par ailleurs les fondamentaux séduisants liées à l'acquisition de Suez, ainsi que les opportunités de croissance appelées à se présenter pour le nouveau groupe élargi, ajoute-t-il.



Pour l'analyste allemand, cette période d'incertitude représente donc une opportunité d'achat susceptible d'intéresser les investisseurs disposés à s'exposer.







