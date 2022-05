Veolia: le Royaume-Uni s'inquiète du rapprochement avec Suez information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi qu'elle s'inquiétait des conséquences économiques de la fusion entre Veolia et Suez.



Dans un communiqué, la Competition and Markets Authority (CMA) indique que son enquête approfondie a montré que le rapprochement entre les deux groupes français pourrait conduire à un affaiblissement de la concurrence sur le marché du traitement des déchets et des eaux usagées au Royaume-Uni.



La CMA fait remarquer que Veolia and Suez figurent parmi les principaux fournisseurs de services d'assainissement et de gestion des déchets auprès des collectivités et des entreprises britanniques.



L'autorité rappelle qu'avait lancé une enquête sur l'opération en octobre dernier, une décision qui avait été suivie de l'ouverture d'une enquête 'approfondie' en décembre 2021.



La CMA dit désormais attendre les réponses des parties intéressées d'ici au 9 juin, avant de faire part de son avis définitif concernant l'opération en date du 17 juillet.



A la Bourse de Paris, l'action Veolia chutait de 3,2% jeudi matin suite à ces informations, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice CAC 40.