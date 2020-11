(AOF) - Veolia a dévoilé jeudi ses résultats du troisième trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste des services collectifs a engrangé un bénéfice net (part du groupe) de 142 millions d'euros sur la période (+10,6% sur un an à périmètre et change constants) et un Ebitda de 893 milliards d'euros (+2,5%). Il en découle une marge de 14,2%, contre 13,8% un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 6,293 milliards d'euros. Il est quasi stable (-0,1 %) à périmètre et changes constants sur un an.

" Dans un contexte économique fortement perturbé par les effets de la crise sanitaire (...), Veolia a démontré une nouvelle fois sa capacité à absorber les chocs, à rebondir vite et fort et à se projeter vers l'avenir avec ambition ", a commenté Antoine Frérot, le PDG de Veolia.

" Le rebond entamé dès le mois de juin s'est amplifié au cours de l'été et a permis de réaliser un très bon troisième trimestre : le chiffre d'affaires a ainsi retrouvé le niveau de l'exercice 2019 et les résultats ont dépassé ceux de l'année dernière grâce aux mesures d'adaptation mises en œuvre dès le début de la crise ", a-t-il ajouté.

Prenant en compte l'amélioration des activités depuis la fin du confinement et les performances du troisième trimestre, l'objectif de Veolia est une performance opérationnelle du quatrième trimestre 2020 équivalente à celle du quatrième trimestre 2019.

De plus, les choix proposés dans le programme stratégique IMPACT 2023 restent pleinement valides.

