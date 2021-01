Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : Le Maire plaide pour une solution amicale avec Suez Cercle Finance • 19/01/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Invité lundi 18 janvier au micro de RTL, Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des finances et de la relance s'est notamment exprimé au sujet du dossier Veolia/Suez. Interrogé quant aux offres des fonds Ardian et GIP qui se sont déclarés candidats au rachat à 100% de Suez, le ministre s'est dit 'favorable, depuis le début, à une solution amicale dans cette affaire'. Rappelant que les activités de Veolia et Suez, 'ces deux grands champions', étaient 'stratégiques pour le pays', Bruno Le Maire a plaidé pour un 'rapprochement amical'. Pointant le contexte actuel et les fortes tensions économiques, le ministre a ainsi appelé les dirigeants à faire preuve 'de sens des responsabilités' et 'à choisir les options amicales plutôt qu'inamicales'.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.36%