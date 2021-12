Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : le franchissement des 30,2E semble confirmé information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 14:35









(CercleFinance.com) - Rares sont les valeurs du CAC40 et du SBF-120 a valider un signal haussier (l'Oréal tutoie ses sommets) et Véolia est la seule qui se distingue ce jeudi: le franchissement des 30,2E -100% de hausse depuis le 28/10/2020, précédent sommet du 4/11 et résistance haussière long terme- semble confirmé et la dernière oscillation vers 27,8E induit un potentiel de hausse minimum vers 32,2E. Attention toutefois à ne pas se faire piéger par une clôture sous les 30,5E.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.76%