Veolia: lancement d'une opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Veolia fait part du lancement d'une nouvelle édition de son opération d'actionnariat salarié. Proposée à près de 190.000 salariés du groupe de services aux collectivités, cette opération vise à les associer à son développement et à sa performance.



L'offre porte sur un nombre maximum de 14.508.233 actions (soit environ 2% du capital social) et le prix de souscription sera arrêtés par une décision de la directrice générale agissant sur délégation du conseil d'administration, prévue le 31 juillet.



A titre indicatif, la période de réservation se déroulerait du 3 au 21 juin (inclus) et la période de souscription/révocation, du 1er au 6 août (inclus), pour un règlement-livraison des actions nouvelles à émettre qui devrait intervenir le 13 septembre.





Valeurs associées VEOLIA 30.84 EUR Euronext Paris +0.46%