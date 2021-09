Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : lancement d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 07/09/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - Veolia Environnement annonce le lancement d'une nouvelle opération d'actionnariat des salariés, opération proposée à environ 147.000 salariés et qui vise à les associer au développement et à la performance du groupe de services aux collectivités. Selon le calendrier indicatif, la période de réservation se déroule du 6 au 24 septembre, le prix de souscription sera fixé le 4 novembre, la période de souscription/révocation ira du 5 au 9 novembre et le règlement-livraison aura lieu le 8 décembre. L'offre porte sur un nombre maximum de 11.572.227 actions (environ 2% du capital). Le prix de souscription sera égal à la moyenne des cours de clôture de l'action sur Euronext Paris durant les 20 jours de bourse précédant le 4 novembre, diminué d'une décote de 20%.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -0.38%