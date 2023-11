Veolia : lancement d'une offre de rachat sur une souche d'obligations hybrides

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

- Après une hausse de 8 % du bénéfice opérationnel à fin mars, objectifs 2023 : « solide croissance du chiffre d’affaires, résultat net autour de 1,3 Md€ en hausse de 11 %, effet de levier de la dette maintenu autour de 3 et hausse du dividende en ligne avec celle du bénéfice ;

- Poursuite du plan ReSource de lutte contre la crise énergétique et des gains de synergies tirées du rapprochement avec Suez ;

- Impact favorable de l’inflation tant pour les matières premières dans les branches énergie, plastiques, papiers-cartons et métaux recyclés que pour l’eau via les indexations des contrats municipaux ;

- Visibilité de l’activité avec une durée moyenne des contrats de 11 ans et des revenus déconnectés à 85 % de l’économie.

- Avancée rapide de la diversification dans le démantèlement des centrales nucléaires, le biométhane et le traitement des déchets

- en France, autonomie en énergie des services d’eau et de déchets d’ici 2025 ;

- sortie du charbon en Europe via 1,5Md€ d’investissements,

- partage d’informations avec 200 chercheurs et 200 partenariats et « Open Playground de co-construction des solutions écologiques ;

- 7 hubs innovation, 14 centres de recherche et 600 ETP spécialisés

- croissance solide des revenus, 1 Md€ d'économies de coûts sur 4 ans, ratio de dette inférieur à 3 sur la période et dividende 2023 de 1,30 € ;

- croissance des activités différenciantes : traitement des déchets dangereux, dépollution des sols et eaux industrielles, efficacité énergétique des industries et des bâtiments, recyclage des plastiques, valorisation des biodéchets, offres d’écologie industrielle (boucles d’économie),

- Stratégie Impact 2023 aux objectifs atteints avec un an d’avance :

- Capital ouvert non « opéable » (4,5 % du capital pour la Caisse des Dépôts et 4,1 % pour les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par le directeur général Antoine Frérot qui, le 1 er juillet, cédera sa fonction de direction générale à Estelle Brachlianoff ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des 3 métiers du groupe dans une logique d’usage et de valorisation via l’économie circulaire ;

- Montée régulière de l’activité à l’international : 21 % en France, 38 % dans le reste de l’Europe, 25% dans le reste du monde et le reste dans le « Global business » -activité de services aux grandes entreprises ;

- Activité de 28 Mds€, répartie entre la gestion de l’eau pour 38 %, la gestion des déchets pour 39 % et les services énergétiques ;

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'offre de rachat débutera le 13 novembre 2023 et s'achèvera à 16h00 le 20 novembre 2023, sous réserve de sa prolongation, son retrait, sa ré-ouverture ou sa résiliation, à la seule et entière discrétion de la société. Les résultats devraient être annoncés le 21 novembre 2023.

Les obligations existantes sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le prix de l'offre de rachat (tender price) pour les obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées au rachat par la société a été fixé à 99,75% du montant principal des obligations existantes.

(AOF) - Veolia Environnement lance une offre de rachat sur l'intégralité de ses obligations à taux fixe super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 600 millions d'euros, initialement émises par Vigie S.A. (anciennement Suez S.A.) le 19 avril 2017, mais dont tous les droits et obligations ont été transférés à Veolia Environnement en octobre 2022, dont le montant en circulation est de 600 millions d’euros, selon les modalités et selon les conditions prévues dans le tender offer memorandum en date du 13 novembre 2023.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.