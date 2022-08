Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: lance une consultation des détenteurs d'obligations information fournie par Cercle Finance • 31/08/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - Vigie (anciennement dénommée Suez) annonce aujourd'hui le lancement d'une consultation des détenteurs éligibles d'obligations afin de consentir à la fusion et, pour certaines souches d'obligations uniquement, à certaines modifications des modalités de leurs obligations.



Cette annonce fait suite à la signature le 2 août 2022 d'un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Vigie par Veolia Environnement.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -1.12%