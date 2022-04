Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: lance un projet de bioraffinerie en Finlande information fournie par Cercle Finance • 06/04/2022 à 10:00









(CercleFinance.com) - Veolia annonce le lancement du plus grand projet au monde de bioraffinerie produisant du bio-méthanol neutre en CO2 à partir d'une usine de production de pâte à papier, située en Finlande.



Veolia va produire avec Metsä Fibre du bio-méthanol commercial issu de bioproduits, en intégrant en toute sécurité dans le processus de production de pâte à papier un procédé de raffinage du méthanol sulfaté brut.



Le bio-méthanol de qualité industrielle, neutre en CO2, représente une nouvelle source de carburant durable pour remplacer les combustibles fossiles.



Avec une capacité de production annuelle de 12.000 tonnes et une mise en service prévue en 2024, l'usine permettra une réduction des émissions de CO2 allant jusqu'à 30.000 tonnes annuelles.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -2.30%