Veolia: lance son école Terra Academia à Arras

(CercleFinance.com) - Veolia annonce le lancement de Terra Academia, une école spécialisée dans les métiers de la transformation écologique visant à répondre à l'urgence climatique.



Le premier campus a été inauguré à Arras, en présence de partenaires institutionnels, académiques et économiques territoriaux.



Terra Academia a pour ambition de former plus de60 000 personnes et mobiliser 100 000 jeunesdans des parcours de découverte des métiers d'ici 2030.



Veolia indique que Terra Academia a déjà construit 'une coalition solide d'acteurs engagés à l'échelle locale comme nationale', avec le soutien d'entreprises comme Dassault Systèmes, Adeo ou EDF.



La coalition à vocation à poursuivre son élargissement, souligne Veolia.







