Veolia: lance ses solutions basées sur l'IA 'Hubgrade'

(CercleFinance.com) - Veolia, annonce vouloir mettre l'intelligence artificielle au service de la transformation écologique dans ses trois métiers historiques : l'eau, l'énergie et les déchets.



A l'occasion de la Smart City Expo de Barcelone, le Groupe annonce le déploiement mondial de ses solutions digitales “Hubgrade” qui permettent de piloter la production et la consommation d'eau, d'énergie et de déchets.



Avec plus de 10 000 sites déjà connectés à travers le monde, Veolia s'appuie sur un vaste réseau de 60 centres de monitoring gérés par 500 experts et data scientists.



“ Notre métier et notre responsabilité en tant que leader d'écologie des solutions nous engagent à apporter à nos clients les solutions nécessaires aux trajectoires de décarbonation, de dépollution, d'économie et de régénération des ressources ”, a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.





