Véolia: la glissade s'accélère, -5% vers 25,1E

(CercleFinance.com) - Considérée comme une valeur défensive, Véolia se montre pourtant vulnérable aux turbulences boursières: la glissade s'accélère, -5% vers 25,1E, une zone qui devient critique.

La cassure du plancher des 25E des 12 et 19 mai pourrait déboucher sur le re-test des niveaux d'ouverture du 7 mars, soit 23E.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -4.57%