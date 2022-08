Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: la CMA britannique exige trois cessions information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 09:50









(CercleFinance.com) - L'autorité britannique de la concurrence a annoncé jeudi avoir demandé à Veolia de céder trois activités suite à la conclusion de son enquête approfondie concernant le projet de fusion avec Suez.



Dans son avis, la Competition and Markets Authority (CMA) indique que ces concessions concernent les activités de traitement des déchets de Suez en Grande-Bretagne, ainsi que les services dans l'eau industrielle de l'entreprise.



Du côté de Veolia, la CMA dit réclamer la cession des services mobiles de traitement de l'eau en Europe du numéro un mondial des services à l'environnement.



'Ces métiers représentent quasiment l'intégralité du chevauchement entre les activités concurrentes de Veolia et de Suez au Royaume-Uni', explique l'autorité de la concurrence.



Dans son communiqué, la CMA note que Veolia s'est déjà engagé à céder les activités de traitement des déchets de Suez dans le pays.



Elle rappelle que les autorités de la concurrence de l'Union européenne et de l'Australie ont elles aussi exigé des concessions de la part des deux groupes dans le cadre du projet de fusion.



Suite à ces annonces, le titre Veolia affichait un gain de 0,2% jeudi matin à la Bourse de Paris. L'action a cédé plus de 29% depuis le début de l'année.





