Veolia : la CDC détient plus de 10% de droits de vote

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en hausse, le 27 novembre 2020, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés CNP Assurances et LBP Prévoyance, le seuil de 10% des droits de vote de la société Veolia Environnement et détenir, directement et indirectement, 35 135 341 actions Veolia Environnement représentant 61 171 460 droits de vote, soit 6,19% du capital et 10,13% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Veolia Environnement sur le marché par la société CNP Assurances.