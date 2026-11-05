Veolia : l'activité coule de source malgré le poids de la dette

(Zonebourse.com) - Figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce jeudi, Veolia progresse légèrement de 0,15% à 33,84 euros. Le numéro 1 mondial des prestations de services à l'environnement a publié des résultats robustes sur les neuf premiers mois de l'année 2026. Sur le seul 3e trimestre, sa croissance organique s'est accélérée à 5% hors effet des prix de l'énergie, "grâce à une excellente croissance internationale à 6%, la forte performance du pôle d'activité eau pendant l'été et une bonne dynamique commerciale."

Une dynamique commerciale soutenue par l'ensemble des divisions

Sur cette période de 9 mois, Veolia a dégagé un chiffre d'affaires de 33,31 milliards d'euros en croissance organique de 2,6% hors effet des prix de l'énergie. Cette performance s'appuie sur une bonne tenue des différents métiers : eau ( 2,6%), énergie ( 3,8%), et déchets ( 1,5%).

Sur le plan géographique, les relais de croissance confirment leur efficacité. Le chiffre d'affaires de la zone Amériques, Asie Pacifique, Afrique Moyen-Orient atteint 9,067 MdsEUR, en croissance de 4,7% à périmètre et change constants, avec une accélération au 3e trimestre à 6,2%.

Le chiffre d'affaires de l'Europe atteint 14,253 MdsEUR en hausse de 2,8% à périmètre et change constants et de 3,8 % hors effet prix des énergies, avec une accélération au 3e trimestre de 6,9%.

Amélioration de la profitabilité opérationnelle

Au-delà de la hausse des revenus, le groupe de services aux collectivités confirme l'amélioration de ses marges opérationnelles. L'EBITDA ressort à 5,404 MdsEUR, soit une progression de 5,1% en organique. Il se situe dans la fourchette cible de 5 à 6% et permet au taux de marge d'augmenter de 50 points de base pour atteindre 16,2%.

Dans son sillage, son EBIT courant s'élève à 2,95 MdsEUR, soit une hausse de 6,7% à périmètre et taux de change constants. Sur un an, cette progression s'explique principalement par :

- une bonne croissance de l'EBITDA ( 258 MEUR à périmètre et change constants) ;

- un impact modéré par la hausse des dotations aux amortissements (-97 MEUR, soit 2,9 % hors remboursement des actifs financiers opérationnels).

- l'augmentation de la quote-part du résultat net courant des coentreprises et entreprises associées pour 15 MEUR à périmètre et change constants.

Cette solidité opérationnelle a été saluée par la directrice générale du groupe, Estelle Brachlianoff : "Le contexte actuel confirme que Veolia s'appuie sur de puissantes tendances structurelles, notamment la sécurité hydrique, la souveraineté des ressources et la demande croissante en services environnementaux essentiels. L'intégration de Clean Earth a démarré avec succès, renforçant notre plateforme aux Etats-Unis, tandis que notre plan de cessions avance conformément à nos objectifs, avec déjà 570 MEUR de cessions signées, à un multiple moyen de 10,4 fois l'EBITDA".

Une dette nette sous surveillance en raison d'un flux de trésorerie ponctuellement tendu

Si l'activité s'accélère et intègre de récentes acquisitions, ce dynamisme s'accompagne toutefois d'une accentuation de l'endettement net de Veolia sur 9 mois. L'endettement financier net grimpe à 25,42 MdsEUR , contre 19,66 MdsEUR au 31 décembre 2025.

Comme le souligne le bureau d'études Jefferies, ce niveau porte le ratio d'endettement net / EBITDA légèrement au-dessus de 3x, bien que la société cible un retour à 3x ou moins d'ici 2027."

Par rapport au 31 décembre 2025, cette augmentation de l'endettement résulte en grande partie d'un flux de trésorerie disponible (free cash-flow) négatif de 200 millions d'euros sur la période, impacté par :

- des investissements industriels nets de -2,578 MdsEUR, en diminution de 43 MEUR sur un an. Ils incluent des investissements dans des projets de déchets dangereux pour 192 MEUR ;

- la variation du besoin en fonds de roulement opérationnel à -1,488 MdEUR, contre -1,272 MdEUR un an plus tôt en raison notamment de l'allongement des délais d'encaissement au Moyen-Orient lié aux tensions géopolitiques et d'une diminution des paiements anticipés sur l'activité Projets.

Des perspectives confirmées, mais un accueil boursier sans catalyseur

A la suite de cette publication, Veolia confirme ses objectifs pour 2026 : une croissance organique solide du chiffre d'affaires (hors effet des prix de l'énergie), une hausse organique de l'EBITDA comprise entre 5 et 6% et une progression du résultat net courant part du groupe d'au moins 8% à taux de change constant, en intégrant Clean Earth.

Selon Citi, ces résultats sont globalement conformes aux attentes. Les chiffres de l'EBITDA et de l'EBIT courant sont en phase avec le consensus et les prévisions de la banque d'investissement américaine. L'analyste relève que plusieurs points positifs de cette performance de Veolia : "une accélération de l'activité au 3e trimestre, notamment dans le pôle Water Technologies (technologies de l'eau), où la croissance a atteint 6,4% hors projets (une amélioration notable après un 1er semestre plus faible) ainsi qu'une solide performance en matière d'efficacité opérationnelle, avec un taux de rétention des gains de 56%."

Toutefois, l'analyste considère cette publication sans éclat : "les résultats ne sont guère susceptibles de modifier le positionnement des investisseurs, en l'absence de relèvement des prévisions ou de tout nouvel élément déclencheur significatif."

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