Veolia : Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours

(AOF) - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours sur Veolia de 40 à 38 euros tout en réitérant sa recommandation d'Achat. Le broker adopte une position plus conservatrice sur la valorisation du groupe en raison de la guerre et des cessions liées à la fusion avec Suez. Pour autant, le bureau d'études estime que l'indexation des tarifs et les hausses de prix devraient permettre à la société de faire face à l'environnement inflationniste.

Points-clés

- Leader mondial des services à l’environnement, né en 1853 ;

- Activité de 26 Mds€, répartie entre la gestion de l’eau pour 42 %, la gestion des déchets pour 37 % et services énergétiques ;

- Montée régulière de l’activité à l’international : 17 % en France, 35 % dans le reste de l’Europe, 18 % dans le reste du monde et le reste dans le « Global business » -activités de services aux grandes entreprises ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des 3 métiers du groupe dans une logique d’usage et de valorisation via l’économie circulaire : obtention de grands contrats, unification des activités sous la marque Veolia et mutualisation des fonctions support, financement de projets sous la forme « asset co/op co », limitant à 10 % pour Veolia la part des capitaux engagés ;

- Capital ouvert non « opéable » (6,07 % du capital et 10,16 % des droits de vote pour la Caisse des Dépôts et 4,06 et 5,62 % pour les salariés), le conseil d’administration de 12 membres étant présidé par le directeur général Antoine Frérot ;

- Bilan solide, renforcé en octobre 2021 par l’augmentation de capital de 2,5 Mds€ destinée au financement de l’acquisition de Suez attendue pour le 1 er trimestre 2022.

Enjeux

- Stratégie d’innovation fondée sur 3 piliers : coordination par le centre de R&D VERI organisé en 5 départements – biosystèmes, environnement & santé, génie des procédés, innovation numérique et support industriel / open innovation Via Veolia axée sur les réponses innovantes à des besoins précis / réseau mondial de partage d’informations avec 200 chercheurs et 200 partenariats et « Open Playground de co-construction des solutions écologiques ;

- Stratégie environnementale 2020-2023 : réduction des émissions de CO2 par suppression des centrales à charbon en Europe d’ici 2030 / GreenPath, plateforme interne d’évaluation des empreintes environnementales des solutions / valorisation des déchets et recyclage des plastiques / traitement des eaux et sites à “zéro“ produit phytosanitaire / hausse du rendement des réseaux d’eau potable ;

- Retombées de la diversification dans le démantèlement des centrales nucléaires, le traitement des déchets, aux Etats-Unis et en Russie et intégration du distributeur d’eau indien Nagpur.

Défis

- Exécution du rapprochement avec Suez qui fera du groupe le n°1 mondial de la transition énergétique avec 37 Mds€ de chiffre d’affaires ;

- Résultat de l’enquête lancée par le Parquet financier sur le rapprochement avec Suez ;

- Disparités de rentabilité entre branches, l’eau étant la mieux margée (3/4 du résultat opérationnel) et entre zones géographiques, le reste du monde étant le plus profitable, devant l’Europe hors France ;

- A fin septembre 2021, hausse de 9,4 % des facturations et bénéfice net quintuplé grâce aux succès commerciaux, aux économies de coûts -en avance sur l’objectif de 350 M€, et au désendettement.