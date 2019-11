Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : hausse de 7,2% du résultat net courant à neuf mois Cercle Finance • 07/11/2019 à 09:45









(CercleFinance.com) - Veolia publie un résultat net courant part du groupe en hausse de 7,2% à 486 millions d'euros au 30 septembre 2019 (+7,7% à change constant et hors plus-values financières) et un EBIT courant en croissance de 5,4% à 1.190 millions (+5,5% à change constant). L'EBITDA du groupe de services aux collectivités augmente de 5,1% à 2.894 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 19.764 millions, en croissance de 5,2% en courant, de 5% à change constant et de 3,8% à périmètre et change constants. Veolia confirme viser en 2019 la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, plus de 220 millions d'euros d'économies, un EBITDA entre 3,9 et quatre milliards d'euros, et une croissance du dividende en ligne avec celle du résultat net courant.

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -1.51%