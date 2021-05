Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia : hausse de 60% du résultat net courant trimestriel Cercle Finance • 05/05/2021 à 08:18









(CercleFinance.com) - Veolia dévoile pour le premier trimestre 2021 un résultat net courant part du groupe de 188 millions d'euros, en hausse de 59,8% (+64% hors plus-values financières), et un EBITDA de 1,08 milliard, en croissance de 11,2% (+8,7% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% à 6,81 milliards d'euros (+3% en organique), grâce à un bon dynamisme commercial, mais freiné par des volumes de déchets commerciaux et industriels toujours en partie pénalisés par la crise sanitaire. En dépit de la poursuite de la crise sanitaire sur la première partie de l'exercice, Veolia confirme ses perspectives et estime qu'il 'devrait plus que compenser les effets défavorables de 2020 et prévoit de réaliser une forte croissance de ses résultats'.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris 0.00%