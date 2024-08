Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: hausse de 15% du RNPG courant au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 09:08









(CercleFinance.com) - Veolia publie au titre des six premiers mois de 2024, un résultat net courant part du groupe de 731 millions d'euros, en hausse de 15,2% à changes constants, et un EBITDA de près de 3,27 milliards, en croissance de 5,7% en organique.



A plus de 22,1 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe de services collectifs a augmenté de 4,4% en organique et hors prix de l'énergie, 'porté par les activités boosters en croissance de 6,9% tandis que les activités socles ont progressé de 3,4%'.



Au regard de ces résultats, Veolia confirme pleinement ses objectifs annuels, dont un RNPG courant supérieur à 1,5 milliard d'euros, une croissance organique de l'EBITDA de +5 à +6% et une 'solide croissance organique' du chiffre d'affaires.



Par ailleurs, Veolia indique que la Métropole de Lyon lui a confié un contrat pour moderniser et gérer la station d'épuration de Saint Fons, l'une des plus grandes de France, contrat d'une durée de six ans et d'une valeur globale de 100 millions d'euros.





Valeurs associées VEOLIA 28,19 EUR Euronext Paris -2,93%