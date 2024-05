Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: hausse de 11% de l'EBIT courant au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Le géant des services aux collectivités Veolia publie au titre des trois premiers mois de 2024 un EBIT courant à 843 millions d'euros et un EBITDA à 1,62 milliard, en croissances de respectivement 11,1% et 5,7% à périmètre et change constants.



Outre l'efficacité opérationnelle et les synergies, cette progression a été alimentée par la croissance organique du chiffre d'affaires (+3,9% hors effet de la variation du prix des énergies), qui s'est établi à près de 11,6 milliards d'euros.



Il revendique une 'très bonne dynamique commerciale tant dans les activités identifiées comme boosters dans le plan stratégique GreenUp (technologies de l'eau, déchets dangereux, bioénergies et efficacité énergétique), que dans les activités socle historique'.



Veolia confirme donc ses objectifs pour 2024, dont une croissance organique de l'EBITDA de +5 à +6% et un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 milliard d'euros, ainsi que ses perspectives 'GreenUp' pour la période 2024-27.





