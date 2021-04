Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : grimpe vers 23,8E après l'offre sur Suez à 20,5E Cercle Finance • 12/04/2021 à 09:21









(CercleFinance.com) - Véolia grimpe vers 23,8E après avoir relevé son offre sur Suez à 20,5E, proposition acceptée, ce qui met fin au conflit, mais pas à la réduction du périmètre de Suez au sein du nouvel ensemble. Avec un gain de +5%, Véolia 'soulève' la résistance majeure et cruciale des 23,6E des 15 janvier, 25 février puis 15 mars: la route des 25,5E pourrait s'ouvrir incessamment.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +7.58%