Véolia : grimpe au contact des 19E, 20,5E à suivre ?

(CercleFinance.com) - L'affaire Suez n'est pas 'pliée', loin s'en faut mais Véolia grimpe au contact des 19E et tutoie la résistance des 19,1E du 8 octobre et 16/17 novembre. En cas de franchissement, Véolia pourrait rapidement se hisser au contact des 20,5E, résistance des 6 et juillet, puis des 13 août et 1er septembre.

Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +3.05%