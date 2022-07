Veolia: grand projet photovoltaïque en Oman information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 13:08

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un accord pour lancer la construction du plus grand projet photovoltaïque destiné à alimenter l'usine de dessalement d'eau de mer de Sharqiyah Desalination, dans la ville de Sur au Sultanat d'Oman.



Ce projet solaire, d'une capacité de 17 mégawatts-crête (MWc), sera le premier du genre au Moyen-Orient. Il produira plus de 30 gigawatts-heures (GWh) par an d'électricité verte, soit plus du tiers de la consommation quotidienne de l'usine.



L'installation comportera plus de 32.000 panneaux haute efficacité et fera appel à un système de suiveur est-ouest innovant afin d'optimiser la production d'énergie. Il s'étendra sur une superficie de 130.000 mètres carrés, soit environ 18 terrains de football.