Véolia : gare à la validation d'un 'M' baissier sous 27,7E

(CercleFinance.com) - Après un double échec sous 30E les 17 mars et 3 avril, Véolia rechute vers 28,10E

Le titre pourrait valider la cassure de la base d'un 'M' baissier en cas d'enfoncement des 27,7E, l'ex-support du 29/11/2021 et 25/03/2022 (et ex-résistance du 9/3/2022): une rechute vers 25,4E serait plausible.



La principale résistance court terme demeure donc située à 30/30,25E, la suivante coïncide avec le récent zénith des 33/33,2E du 7 janvier au 18 février.





