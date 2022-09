Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia : gare à la cassure des 21,7E information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Véolia s'enfonce brutalement sous les 22E : gare à la cassure des 21,7E qui peut déboucher sur le retracement des 20,7E du 30 mars 2021 puis des 20E (zone d'accumulation de l'été 2020).





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris -3.28%